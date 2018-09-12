95 преступлений из 146 раскрыты за 11 сентября в Свердловской области

10 сентября в Нижнем Тагиле на улице Победы взломщик похитил имущество на 10 000 рублей у гражданина 1964 года рождения. Подозреваемый 1998 года рождения задержан. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

11 сентября в 11:40 в Верхней Пышме на улице Парижской Коммуны две женщины совершили хищение денежных средств в размере 1 000 рублей. Пострадавшим оказался пенсионер 1939 года рождения. Подозреваемые 1980 и 1986 годов рождения задержаны. Возбуждено уголовное дело.

11 сентября ГУ МВД России по Свердловской области зарегистрировало 149 преступлений, 95 из них сотрудники правоохранительых органов раскрыли в течение суток. Среди раскрытых – 3 грабежа, 25 краж, 5 преступлений связаны наркотическими веществами и 7 – ДТП.