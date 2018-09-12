Бизнесмен из Нижнего Тагила заплатил 2,5 млн руб. долга по налогам

Тагильский предприниматель уклонялся от уплаты налога на сумму 2,5 млн рублей с 2016 года. Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении данного бизнесмена.

Обвиняемому было разъяснено, что в случае погашения задолженности уголовное дело будет прекращено. Мера наказания по данному преступлению предполагает лишение свободы на срок до одного года.