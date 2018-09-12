Бизнесмен из Нижнего Тагила заплатил 2,5 млн руб. долга по налогам

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Индивидуальный предприниматель из Нижнего Тагила выплатил 2,5 млн рублей налога, от уплаты которого уклонялся с 2016 года.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Следственное управление СК РФ по Свердловской области
Тагильский предприниматель уклонялся от уплаты налога на сумму 2,5 млн рублей с 2016 года. Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело в отношении данного бизнесмена.
Обвиняемому было разъяснено, что в случае погашения задолженности уголовное дело будет прекращено. Мера наказания по данному преступлению предполагает лишение свободы на срок до одного года.
Предприниматель погасил долг по налогам в полном объеме.
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