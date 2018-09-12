Дети вновь бегают по крышам многоэтажек на ГГМ в Нижнем Тагиле

Жительница Нижнего Тагила Наталья сняла видео, на котором заметно, что по крыше находящегося напротив дома бегают дети и что-то оттуда кидают. Как пояснила тагильчанка, дети кидают камни. На крыше они оказываются регулярно и в любое время.

По крыше дома на Черноисточинском шоссе, 45 постоянно бегают дети. Кидают с крыши камни, мусор,рассказала женщина.

Видео

В полиции редакции TagilCity.ru пояснили, что сотрудники правоохранительных органов принимают меры реагирования по данной проблеме:

Инспекторы ПДН и участковые, выступая на родительских собраниях, призывают родителей следить за безопасностью своих детей. А также выдаются предписания в управляющие компании, чтобы был ограничен доступ несовершеннолетним на чердачные помещения.

Обслуживанием дома на Черноисточинском шоссе, 45 занимается ООО «УК СтройСервис». Редакция обратилась в организацию с просьбой провести проверку доступов на чердаки домов. В УК ответили, что данный дом будет проверен, ранее заявок от жильцов касательно этого адреса не поступало.

Мы всегда оперативно стараемся отреагировать, если заявки поступают, в мою смену заявок по этому дому не поступало. Сейчас позвоню на участок, дом проверят и доступы закроют,сообщила оператор.

Отметим, что эта же УК занимается обслуживанием дома по ул. Захарова, 2, где неделю назад также были замечены подростки на крыше. В жилищной организации пояснили, что доступ к крыше по этому адресу был закрыт после сообщения редакции.