Екатеринбургский кинотеатр «Кинодом» оштрафован за запрет на свою еду

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Жители Уральской столицы получили право посещать кинотеатр «Кинодом» с собственными продуктами, а заведению пришлось выплатить 6 000 рублей.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Оblgazeta.ru
По сообщению пресс-службы Свердловского областного суда, спор между клиентами и администрацией кинотеатра длится с 2017 года. Именно тогда начали приходить жалобы.
Особое недовольство у гостей вызывали завышенные цены на пищевую продукцию кафе, еда откуда была разрешена кинотеатром. Суд признал действия ООО «Кинотеатр Кинодом» незаконными и потребовал снять введённые для посетителей ограничения.
Напомним, что законом разрешено выдворять из кинотеатра лишь тех лиц, которые нарушают общественный порядок.
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