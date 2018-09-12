Екатеринбургский кинотеатр «Кинодом» оштрафован за запрет на свою еду

По сообщению пресс-службы Свердловского областного суда, спор между клиентами и администрацией кинотеатра длится с 2017 года. Именно тогда начали приходить жалобы.

Особое недовольство у гостей вызывали завышенные цены на пищевую продукцию кафе, еда откуда была разрешена кинотеатром. Суд признал действия ООО «Кинотеатр Кинодом» незаконными и потребовал снять введённые для посетителей ограничения.