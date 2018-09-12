Экс-сотрудник ДПС из Заречного заплатит 190 тыс. рублей за служебный подлог

14 сентября 2016 года бывший служащий ДПС Евгений Исаков в целях собственной выгоды сфальсифицировал документы о якобы произошедшем ДТП с участием его личного автомобиля. Фальшивые документы он предоставил в страховую компанию, чтобы получить компенсацию от вымышленного ДТП.

12 сентября 2018 года Заречный районный суд признал бывшего сотрудника ДПС виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности) и ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).