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Экс-сотрудник ДПС из Заречного заплатит 190 тыс. рублей за служебный подлог
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-сотрудник ДПС из Заречного заплатит 190 тыс. рублей за служебный подлог

Сегодня, 12:15Общество
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