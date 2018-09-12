Леонид Гункевич возглавит туркластер «Гора Белая» в Нижнем Тагиле

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Глава свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич станет директором кластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле, утверждение нового руководителя состоится до конца текущей недели.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Европейско-Азиатские новости»
Руководитель отделения «Деловая Россия» в Свердловской области Леонид Гункевич станет новым директором туристического кластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила советник главы МУГИСО Юлия Вершецкая.
Приказ о назначении нового главы находится на согласовании у ио руководителя министерства по управлению госимуществом Сергея Зырянова.
Предполагается, что Леонид Гункевч будет утвержден в новой должности до конца этой недели.
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