Леонид Гункевич возглавит туркластер «Гора Белая» в Нижнем Тагиле

Руководитель отделения «Деловая Россия» в Свердловской области Леонид Гункевич станет новым директором туристического кластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила советник главы МУГИСО Юлия Вершецкая.

Приказ о назначении нового главы находится на согласовании у ио руководителя министерства по управлению госимуществом Сергея Зырянова.