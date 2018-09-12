Незаконная палатка полыхала утром 12 сентября в Нижнем Тагиле

Жильцы близлежащего дома №84а стали свидетелями этого пожара. По их словам, во все стороны разлетались искры, был сильный огонь.

Полыхала так, что искры выше домов летели и залетали на балконы. Позвонила пожарным, сказали едут,рассказала TagilCity.ru местная жительница.

К обеду на месте старой, сгоревшей палатки уже появилась новая. Жильцы уверены, что она размещена там незаконно.

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То, что палатка размещена в этом месте несанкционированно, подтвердили в отделе по развитию потребительского рынка и услуг управления промышленной политики и развития предпринимательства Нижнего Тагила.

Фото: Екатерина Сибирская

Это место никогда не разыгрывалось на торгах. В схеме данного стационарного объекта нет, поскольку место не подлежит размещению торговых объектов: там проходят коммуникации. Ранее мы торговцев уже штрафовали за самостихийное размещение. Они стоят незаконно, никому не платят, а что продали – всё себе, сообщила в разговоре с TagilCity.ru Марина Карелина, начальник отдела.