От Абхазии до Алтая: ярмарка Выгодная покупка работает в Тагиле с 13 по 17 сентября

А вы знаете, что одежда из натуральной овечьей шерсти обладает лечебными свойствами? А какую пользу организму приносят травы Алтая? Большой выбор уникальных, полезных и качественных продуктов и товаров соберут в одном месте — на выставке-ярмарке «Выгодная покупка»: от домашних сыров и меда, до даров Абхазии и одежды от лучших фабрик России.

Выставка-ярмарка натуральных фермерских продуктов и напитков, экотоваров и одежды для всей семьи пройдет в Нижнем Тагиле впервые. На пять дней съедутся участники из Екатеринбурга, Магнитогорска, Перми, Челябинска, Новосибирска, Оренбурга, Красноярска, Кургана, Уфы, Невьянска и других городов России.

Уникальная выставка-ярмарка не имеет аналогов в России. На одной торговой площади можно приобрести практически все необходимое: от продуктов питания, до товаров для дома и одежды. Представленная продукция отличается как выгодной ценой, так и качеством и полезными свойствами.

Посетители смогут приобрести изделия из натуральной овечьей шерсти, которые оказывают целебное воздействие. Обладая микромассажным эффектом, улучшают циркуляцию крови, согревают суставы. Травы Алтая помогают сохранить и укрепить здоровье, что, несомненно, является самым дорогим для каждого человека. Ведь, как известно, лекарственные растения и травы Алтая — это средство от многочисленных заболеваний.

Кроме того, на торговых рядах посетители найдут восточные сладости, белорусские деликатесы, рыбу Камчатки, узбекские специи, головные уборы, монгольский трикотаж, краснодарский мед и многое другое.

Выставка-ярмарка «Выгодная покупка» будет работать с 13 по 17 сентября.

Место проведения: г. Нижний Тагил, площадь возле КДК «Современник».

Время работы: 10:00-19:00.