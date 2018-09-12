Почти 400 заброшенных гособъектов найдены в Свердловской области

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Контрольный департамент аппарата полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе нашёл около 787 объектов государственного имущества, которые никак не используются. Из них на Свердловскую область приходится около половины зданий.
383 объекта, принадлежащие государству и неиспользуемые на протяжении 2017-2018 годов, находятся на территории Свердловской области.
На втором месте по числу заброшенных зданий находится Тюменская область – там проверка выявила 136 объектов. Замыкает тройку лидеров Челябинская область со 124 объектами на своей территории. В число регионов также вошли Югра, Курганская область и Ямал.
Как сообщает Eanews.ru, общая стоимость неиспользуемого имущества составляет 2,3 млрд рублей.
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