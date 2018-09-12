Почти 400 заброшенных гособъектов найдены в Свердловской области

383 объекта, принадлежащие государству и неиспользуемые на протяжении 2017-2018 годов, находятся на территории Свердловской области.

На втором месте по числу заброшенных зданий находится Тюменская область – там проверка выявила 136 объектов. Замыкает тройку лидеров Челябинская область со 124 объектами на своей территории. В число регионов также вошли Югра, Курганская область и Ямал.