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#домахорошо
Полицейский из Нижнего Тагила участвует в конкурсе «Народный участковый»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полицейский из Нижнего Тагила участвует в конкурсе «Народный участковый»

Сегодня, 18:00Общество
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