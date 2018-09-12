Программа поддержки молодежи «Ты – предприниматель» стартует в Нижнем Тагиле

17 сентября в Нижнем Тагиле стартует программа «Ты – предприниматель» для молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

Команда программы «Ты – предприниматель» Свердловской области 17 сентября приглашает молодежь города Нижний Тагил на информационную встречу. Целью данного федерального проекта является развитие бизнес-инициатив. Специалисты расскажут, как реализовать свою бизнес-идею. Для того, чтобы стать участником мероприятия, необходимо зарегистрироваться по ссылке.