Тушили окурки и бросали в бассейн: посетители бани в Нижнем Тагиле мучили кота

В Нижнем Тагиле волонтеры спасли кота, над которым издевались в «Русских банях» на Вагонке. О животное тушили окурки и кидали его в бассейн: об этом волонтерам рассказала сотрудница банного учреждения.

Как рассказала волонтер, в бане в тот день отдыхала компания молодых людей, которые заметили кота и начали над ним издеваться. Это увидела сотрудница учреждения и связалась через знакомую с волонтерами. Животное забрали.

Кот появился дня за три, как мы его забрали. Отдыхала компания, швыряла его в бассейн и тушила окурки о него. В итоге работнице стало его жалко, она попросила найти ему руки и после этого уже позвонили нам, и мы его забрали, благо, были как раз с подругой-волонтёром на отлове рядом с банями,рассказала девушка.

С ее слов, кот нуждался в медицинской помощи. У него были колтуны и ожоги.

Кот был весь в колтунах, с ожогом на животе,поделилась волонтер.

Сейчас животное вылечили силами неравнодушных тагильчан.

В «Русских банях» редакции TagilCity.ru пояснили, что у них кот не проживал и никаких подобных случаев в учреждении не зафиксировано.

У нас в бане точно кот не проживал, никто здесь у нас никого не обижал. Это какая-то дезинформация,отрицала информацию от волонтеров сотрудница бани.

Зоозащитница Диана Гордеева винит в безнаказанности истязателей животных несовершенность российских законов.

Насколько я могу анализировать, у нас не то чтобы законов, у наших людей и ума нет. Очень легко издеваться над меньшим и слабым. Ещё не видела ни одного человека, который сознательно полез бы разбираться к собаке породы, например, кавказская овчарка или к алабаю. Знают, что получат от такого животного. Я знаю про этого кота и, к сожалению, людей, развлекающихся подобным образом, никак не наказать. Печально, что такие люди существуют,пояснила Диана Гордеева.

Также зоозащитница отметила, что не стоит самоутверждаться за счет издевательств над животными:

Могу только дать совет: в следующий раз, когда захочется самоутвердиться, представляйте, что это ваше животное. Многим такой совет помогает не делать глупостей.