Водитель автобуса в Екатеринбурге высадил беременную женщину за замечание

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В Екатеринбурге организована проверка по факту высадки беременной пассажирки с билетом из автобуса.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку из-за инцидента с высадкой беременной женщины из автобуса. По информации из СМИ, женщина во время поездки напомнила водителю автобуса № 033, что разговаривать по телефону при движении транспортного средства запрещено. Мужчине это замечание не понравилось, поэтому он высадил пассажирку, несмотря на ее положение и наличие билета.
За пользование телефоном во время движения транспортного средства, не оборудованного техническим устройством, которое позволяет вести разговор без использования рук водителю грозит штраф в размере 1,5 тыс. рублей.
Видео
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Видео: РЕН-ТВ
По итогам расследования прокуратуры будет дана оценка соблюдению прав пассажира при проезде в общественном транспорте.
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