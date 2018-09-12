Водитель автобуса в Екатеринбурге высадил беременную женщину за замечание

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку из-за инцидента с высадкой беременной женщины из автобуса. По информации из СМИ, женщина во время поездки напомнила водителю автобуса № 033, что разговаривать по телефону при движении транспортного средства запрещено. Мужчине это замечание не понравилось, поэтому он высадил пассажирку, несмотря на ее положение и наличие билета.