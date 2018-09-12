Взрывные работы будут проходить в тагильском карьере 12 сентября

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В Нижнем Тагиле 12 сентября будут проходить взрывные работы в одном из карьеров.
Сюжеты: Нижний Тагил
В среду, 12 сентября, с 12.00 до 16.00 в карьере «Валегин бор» будут производиться взрывные работы, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.
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