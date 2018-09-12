Жена «трамвайного блогера» из Екатеринбурга взыскала 1,2 млн неустойки за алименты

Иск на взыскание алиментов подала гражданская жена блогера, который ведет страничку в соцсети от лица трамвая. Долг составлял 370 тысяч, но женщина подала на неустойку и таким образом сумма составила 1,2 млн рублей.

По словам Смолина, он будет обжаловать приговор, для того чтобы уменьшить сумму выплат. Блогер рассказал, что был безработным и устроился на работу только с 1 сентября. На данный момент он выплачивает по 10 тыс. рублей каждый месяц.