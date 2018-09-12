Жена «трамвайного блогера» из Екатеринбурга взыскала 1,2 млн неустойки за алименты
Сегодня, 06:30Общество
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Блогер из Екатеринбурга Иван Соломин обязан выплатить неустойку по алиментам в размере 1,2 млн рублей.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Е1.ru
Иск на взыскание алиментов подала гражданская жена блогера, который ведет страничку в соцсети от лица трамвая. Долг составлял 370 тысяч, но женщина подала на неустойку и таким образом сумма составила 1,2 млн рублей.
По словам Смолина, он будет обжаловать приговор, для того чтобы уменьшить сумму выплат. Блогер рассказал, что был безработным и устроился на работу только с 1 сентября. На данный момент он выплачивает по 10 тыс. рублей каждый месяц.
Также, по его словам, весной он хотел занять деньги, чтобы отдать гражданской жене, однако его арестовали судебные приставы. Тогда за то, что екатеринбуржец не выплачивал алименты два года, суд постановил арестовать его на 10 суток.
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