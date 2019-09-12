292 нарушения выявлено полицейскими в Нижнем Тагиле в ходе профмероприятия «Улица»
В Тагилстроевском районе полицейские и общественники провели профилактический рейд «Улица», в ходе которого выявлено 292 административных правонарушений, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
В рейде участвовали около 100 полицейских, также в этот раз к правоохранителям присоединились общественники. Вместе они побывали во дворах Тагилстроя и пообщались с жителями.
Около общежитий на улице Металлургов полицейские заметили ВАЗ-2111 со спущенными колёсами. Однако пробив номера, выяснилось, что автомобиль в угоне не числится.
Дальше по улице сотрудники правопорядка заметили компанию, которая жарила в кустах шашлыки и распивала спиртные напитки. После предупреждения отдыхающие свернули свой пикник.
На Руднике общественники приняли участие в профилактических беседах о правилах дорожного движения. Также они пообщались с пенсионерками в сквере и предупредили их о фактах мошенничества.
По итогам рейда полицейские выявили 292 административных нарушений, среди которых распитие алкоголя и нахождение в нетрезвом виде в общественных местах, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, нарушение ПДД. Также выявлено два факта реализации алкоголя несовершеннолетним, раскрыто четыре бытовых преступления. Из незаконного оборота изъято около 90 литров алкогольной продукции и 60 пачек табачной продукции.