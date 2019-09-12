50-летняя тагильчанка подозревается в применении насилия в отношении инспектора ГИБДД
Сегодня, 19:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
50-летняя тагильчанка подозревается в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительной версии, 4 августа 2019 года женщина ударила рукой инспектора ГИБДД, пытаясь помешать ему выполнить свои обязанности. В результате удара у правоохранителя был диагностирован вывих руки.
Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей