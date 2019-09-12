Дума Екатеринбурга рассмотрит проект опроса о строительстве храма святой Екатерины

Проект постановления будет рассмотрен 24 сентября. Как отметил Александр Высокинский, подготовка опроса будет проходить в сотрудничестве с горожанами. Также он подчеркнул, что процедура будет максимально открытой.

В проекте постановления будет предложено рассмотреть три площадки для строительства объекта. Жители смогут выбрать одну из площадок: перекресток ул. Белинского и Фурманова, площадку за Макаровским мостом либо место бывшего приборостроительного завода.