Дума Екатеринбурга рассмотрит проект опроса о строительстве храма святой Екатерины
Сегодня, 20:17ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Мэр Екатеринбурга внес в городскую думу проект постановления по проведению опроса о месте строительства храма святой Екатерины, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.
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Проект постановления будет рассмотрен 24 сентября. Как отметил Александр Высокинский, подготовка опроса будет проходить в сотрудничестве с горожанами. Также он подчеркнул, что процедура будет максимально открытой.
В проекте постановления будет предложено рассмотреть три площадки для строительства объекта. Жители смогут выбрать одну из площадок: перекресток ул. Белинского и Фурманова, площадку за Макаровским мостом либо место бывшего приборостроительного завода.
Жители Екатеринбурга смогут проголосовать на площадки 12 октября. Для этого в городе организуют специальные пункты для голосования.
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