Мэрия Екатеринбурга предлагает провести опрос по Храму святой Екатерины 12 октября

Согласно документу, поступившему в городской парламент от мэра Александра Высокинского, опрос касательно храма может быть проведен 12 октября в период с 8.00 до 20.00.

Напомним, что участникам опроса будет предложено три площадки — территория бывшего Уральского приборостроительного завода, пустырь на перекрестке улиц Фурманова-Белинского и набережная реки Исети за Макаровским мостом.