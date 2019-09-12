Мэрия Екатеринбурга предлагает провести опрос по Храму святой Екатерины 12 октября
Сегодня, 14:25ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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По сообщению гордумы Екатеринбурга, опрос касательно места строительства Храма святой Екатерины предлагается провести одним днем — 12 октября, пишет ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно документу, поступившему в городской парламент от мэра Александра Высокинского, опрос касательно храма может быть проведен 12 октября в период с 8.00 до 20.00.
Напомним, что участникам опроса будет предложено три площадки — территория бывшего Уральского приборостроительного завода, пустырь на перекрестке улиц Фурманова-Белинского и набережная реки Исети за Макаровским мостом.
Ранее администрация города в соцсетях представила проекты размещения Храма святой Екатерины на всех трех участках.
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