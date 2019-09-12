На Урале пьяные мужчины спасли лысого енота

На место приехали зооспасатели и сняли зверька с помощью автовышки. Позже выяснялось, что трёхмесячного енота Мишу купила семейная пара, но затем перепродала другим хозяевам. От них енот сбежал и около месяца жил на улице в районе Уралмаша. Облысело животное вероятнее всего от стресса.