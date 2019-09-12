На Урале пьяные мужчины спасли лысого енота
Сегодня, 18:58ОбществоФото: Александра Малышкина/ «Комсомольская Правда Урал»
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В Екатеринбурге подвыпившие мужчины заметили на дереве неопознанное животное. Сначала они приняли его за белку, но оказалось, что это облысевший енот, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
На место приехали зооспасатели и сняли зверька с помощью автовышки. Позже выяснялось, что трёхмесячного енота Мишу купила семейная пара, но затем перепродала другим хозяевам. От них енот сбежал и около месяца жил на улице в районе Уралмаша. Облысело животное вероятнее всего от стресса.
Сейчас енот находится у девушки, которая принимала участие в его спасении. Животное чувствует себя хорошо.
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Фото: Александра Малышкина, "Комсомольская правда"
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