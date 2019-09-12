На Урале вузы и колледжи приняли в новом учебном году 50 тысяч абитуриентов

20,5 тысяч от общего числа абитуриентов смогли поступить в учебные заведения на бюджет. Самыми популярными специальностями в нынешнем году стали строительство, IT-технологии и лингвистика. Также отмечается, что в этом году среди поступающих было много победителей различных олимпиад и профориентационных проектов.