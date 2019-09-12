На Урале вузы и колледжи приняли в новом учебном году 50 тысяч абитуриентов
Сегодня, 20:31ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области 50 тысяч выпускников поступили в средние-специальные и высшие учебные заведения, сообщает департамент информационной политики региона.
20,5 тысяч от общего числа абитуриентов смогли поступить в учебные заведения на бюджет. Самыми популярными специальностями в нынешнем году стали строительство, IT-технологии и лингвистика. Также отмечается, что в этом году среди поступающих было много победителей различных олимпиад и профориентационных проектов.
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