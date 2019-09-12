Найти тело пропавшей. На Урале следователи возобновили дело 17-летней давности

Как рассказал брат Нины, следователи будут искать её тело, а бывший сожитель, который до этого имел статус свидетеля, стал подозреваемым.

Нина Усольцева пропала в 2002 году. Тогда следователи завели уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Убийство». В течение 17 лет дело несколько раз возобновляли, но ни Усольцеву, ни её тело следователи не нашли.

Весной 2017 года сотрудники СКР по Свердловской области проверили на полиграфе бывшего сожителя Нины Олега Скурихина. По данным источника издания Znak, после исследования на детекторе лжи выяснилось, что «Олег Скурихин признает, что наносил пропавшей Усольцевой побои, знает, что случилось с ней и даже где находится ее труп». Следователи подтвердили проверку Скурихина на полиграфе, но результаты официально не оглашали.

Также стоит отметить, что в 2001 году при загадочных обстоятельствах пропала ещё одна сожительница Скурихина – Татьяна Белова. Её исчезновение также осталось не раскрытым, а тело не найдено.