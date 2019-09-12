«Спасибо Москве». Как тагильчане готовятся к пенсии после реформы 2019 года

Государство обязалось защитить граждан от необоснованного увольнения из-за предпенсионного возраста. Как сообщили TagiCity.ru в районных отделах прокуратуры Нижнего Тагила, подобных нарушений за прошедший период не выявлено. Однако сами предпенсионеры предполагают, что работодатель при необходимости найдет способ избавиться от «слишком старого» сотрудника.

Закон защищает от увольнения, но работодатель может создать такие условия труда, что самой захочется уйти,поделилась предпенсионерка Марина Гагарина.

Гагарина рассказала, что в ближайшее время начнет учиться на экскурсовода в НТГПК им. Демидова. Для сохранения трудоспособности предпенсионерам предлагаются бесплатные программы обучения. В частности Демидовский колледж проводит две образовательные программы: на портного и организатора экскурсий. По сообщению заведующей отделением дополнительного образования Ларисы Лебёдкиной, они набрали 10-12 человек в первую группу и 14 — в другую. Обучение проходит по гранту WorldSkills Russia. Другие специальности, по словам кураторов, популярностью не пользуется.

Мы еле-еле нашли шесть человек, хотя группа рассчитана на восемь. В этом году обучают по направлению «сварочные технологии» в соответствии с грантом WorldSkills Russia,рассказала Наталья Гриценко из Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса.

Согласно программе, на образование одного человека государство выделяет около 54 тысяч рублей. Помимо бесплатного обучения, предпенсионеры могут получать пособие по безработице от службы занятости — в размере 11,3 тысяч рублей. Напомним, в 2019 году предпенсионный возраст официально начинается за 5 лет до выхода на пенсию (мужчины — 1959–1963 года рождения, женщины — 1964–1986 года).

Предпенсионеры могут выбрать один из трех вариантов получения дополнительного образования. Первый — обратиться к своему работодателю, и начальник сам выберет программу. Обучение проходит либо в сторонней обучающей организации, либо внутри своей.

Второй путь — пойти в службу занятости в своем городе. После подготовки документов предпенсионерам предлагают программы дополнительного образования или профессиональное переобучение, которые в регионе определены как самые востребованные и популярные. Например, в Свердловской области таковыми, в частности, являются: бухгалтер, социальный работник, кладовщик, лаборант, учитель, экономист, автомеханик, водитель и воспитатель. Обучение от службы занятости проходит в учреждениях среднего профессионального образованиях или в обучающих организациях.

Обращаются в год примерно 20 человек, кто-то приходит из центра занятости, кто-то напрямую обращается и потом готовит документы через него. Популярные специальности у лиц предпенсионного возраста — кочегары и повара,сообщила заведующая филиала Верхнетуринского механического техникума Наталья Фархисламова.

Третий вариант — участие в программе «50+» по мировым стандартам WorldSkills Russia — как раз для предпенсионеров. Она работает рамках федерального проекта «Старшее поколение». Предпенсионерка Ирина Евдокимова прошла тест по «50+» и сейчас ждёт начала обучения на экскурсовода в НТГПК им. Демидова.

Я подала заявку, и Москва одобрила. Потом планирую быть экскурсоводом — где, я пока не знаю. Сначала надо отучиться, а потом искать. Спасибо Москве, что подумали о нас, потому что в этом возрасте никуда не берут,рассказала будущая ученица.