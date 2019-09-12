Нижний Тагил на 97% готов к отопительному сезону. В Дзержинском районе идут работы

Подготовка к отопительному сезону проходит по утвержденному плану. На территории города отремонтированы 43 источника теплоснабжения. Отопительный сезон в муниципалитете начнется 16 сентября.

Готовность всех тепловых систем — на 97%, из-за работ в Дзержинском районе, ведутся работы на трех объектах, они завершается до 20 октября, сообщил Комаров.