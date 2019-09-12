В Екатеринбурге склеп купцов-евреев включили в перечень объектов культурного наследия
Сегодня, 20:49ОбществоФото: «Кладбища Екатеринбурга»
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В Екатеринбурге склеп купцов Агафуровых 11 сентября был включен в перечень объектов культурного наследия Свердловской области, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Купцы Агафуровы в ХIХ первыми построили сеть универмагов, в которых были предусмотрены скидки. Также они построили ипподром и организованы первые дорожки для велопрогулок. После революции семейство покинуло Россию.
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Захоронение находится на старом Мусульманском кладбище. Склеп будет взят под охрану, после чего пройдет историко-культурная экспертиза. По результатам экспертизы склеп окончательно включат в реестр памятников культурного наследия.
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