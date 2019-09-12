В Нижнем Тагиле в поликлинике на Старателе начался ремонт
Сегодня, 08:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Демидовской поликлинике на Старателе в Нижнем Тагиле в течение двух месяцев будет сделан ремонт и закуплена новая мебель, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
В настоящий момент на объекте проводятся демонтажные работы, а также завозятся строительные материалы. В планах — замена стен, полов, проводки, сантехники. В медучреждении будет создана доступная среда для инвалидов. В частности, крыльцо оснастят пандусом, в поликлинике появятся тактильные дорожки, кнопки вызова и санузел для инвалидов. Контракт на ремонт поликлиники получила компания «Кровстройсервис».
После ремонта в медучреждении сформируют два терапевтических участка, прием будут вести отоларинголог, стоматолог. Организуют процедурный кабинет и дневной стационар.
На ремонт в поликлинике на Старателе региональный Минздрав выделил около 12 миллионов рублей. Работы должны завершиться до 20 ноября.
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