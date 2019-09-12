В Нижнем Тагиле в поликлинике на Старателе начался ремонт

В настоящий момент на объекте проводятся демонтажные работы, а также завозятся строительные материалы. В планах — замена стен, полов, проводки, сантехники. В медучреждении будет создана доступная среда для инвалидов. В частности, крыльцо оснастят пандусом, в поликлинике появятся тактильные дорожки, кнопки вызова и санузел для инвалидов. Контракт на ремонт поликлиники получила компания «Кровстройсервис».