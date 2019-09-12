В Нижний Тагил приедет директор Департамента по труду и занятости
Сегодня, 08:41ОбществоФото: Департамент по труду и занятости
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Директор Департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов 17 сентября проведет прием граждан в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прием населения будет вестись с 14.00 до 15.30, требуется предварительная запись.
Записаться можно 13 и 16 сентября по телефонам 8 (3435) 41-09-86, 8 (3435) 41-09-89, 8 (3435) 42-15-78.
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