В Серове из-за кишечной палочки закрыли службу доставки роллов

Кроме этого, у санврачей возникли вопросы к качеству воды, применяемой на производстве, она не соответствовала микробиологическим показателям. Также установлено, что помещения кухни убирались не регулярно, холодильное оборудование было загрязнено. В местах приготовления продукции хранился инвентарь для уборки.