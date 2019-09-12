В Серове из-за кишечной палочки закрыли службу доставки роллов
Сегодня, 11:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Служба доставки еды в Серове закрыта на 90 суток из-за кишечной палочки в продукции, сообщает УФССП по региону.
Кроме этого, у санврачей возникли вопросы к качеству воды, применяемой на производстве, она не соответствовала микробиологическим показателям. Также установлено, что помещения кухни убирались не регулярно, холодильное оборудование было загрязнено. В местах приготовления продукции хранился инвентарь для уборки.
Коммерсанту дано 90 дней на устранение нарушений.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей