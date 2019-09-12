В Свердловской области эксперты и общественники обсудили итоги выборов
В библиотеке имени Белинского в Екатеринбурге прошло заседание «Экспертного клуба Екатеринбурга», на котором политологи, социологи и общественники обсудили итоги выборной кампании, сообщает «ОТВ».
Эксперты отметили, что высокая явка по Серовскому округу говорит о том, что избиратели расценили выборы не как технологическую необходимость, а как возможность реально отдать голосу нужному кандидату. Средняя явка по региону составила 31%.
Специалисты отметили, что у общественности сформировался запрос на обновление управленческих кадров и важности ведения диалога кандидата со своими избирателями. Человек, занимающийся реальным решением проблем населения во время предвыборной кампании, имеет больше шансов на победу.
Ему необходимо быть максимально открытым, максимально приближенным к людям. Он действительно становится более избираем и более интересен в глазах избирателей. С нашей точки зрения, такой подход очень многие проблемы на берегу решает,отметил директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин.
Ранее полпред президента в УрФО Николай Цуканов выразил недовольство явкой на выборах, прошедших 8 сентября. Цуканов предложил проанализировать работу местных избиркомов и качество информирования граждан о предстоящих выборах.