В Свердловской области эксперты и общественники обсудили итоги выборов

Эксперты отметили, что высокая явка по Серовскому округу говорит о том, что избиратели расценили выборы не как технологическую необходимость, а как возможность реально отдать голосу нужному кандидату. Средняя явка по региону составила 31%.

Специалисты отметили, что у общественности сформировался запрос на обновление управленческих кадров и важности ведения диалога кандидата со своими избирателями. Человек, занимающийся реальным решением проблем населения во время предвыборной кампании, имеет больше шансов на победу.

Ему необходимо быть максимально открытым, максимально приближенным к людям. Он действительно становится более избираем и более интересен в глазах избирателей. С нашей точки зрения, такой подход очень многие проблемы на берегу решает,отметил директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин.