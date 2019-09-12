В Туринске начальник полиции обвиняется в попытке заработать на сдаче металлолома

В октябре 2018 года обвиняемый решил сдать на металлолом мотоциклы нарушителей. Отвезти мотоциклы в пункт приема металла полицейский приказал сотрудникам отдела полиции. Таким образом, он успел сдать восемь тонн 740 килограмм металлолома на сумму 142 тысячи рублей.