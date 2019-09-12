В Туринске начальник полиции обвиняется в попытке заработать на сдаче металлолома
Сегодня, 19:39ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Туринском районе перед судом предстанет начальник ОМВД. Он обвиняется в торговле запчастями для мотоциклов, изъятых у нарушителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В октябре 2018 года обвиняемый решил сдать на металлолом мотоциклы нарушителей. Отвезти мотоциклы в пункт приема металла полицейский приказал сотрудникам отдела полиции. Таким образом, он успел сдать восемь тонн 740 килограмм металлолома на сумму 142 тысячи рублей.
Когда обвиняемый узнал, что прокуратура ведет проверку, то перестал заниматься этой деятельностью, не получив денег за металл.
Мужчине было предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий».
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