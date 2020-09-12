День танкиста планируют сделать ежегодным для свердловчан

День танкиста планируют сделать ежегодным для свердловчан

Сегодня, 20:44ОбществоPhoto: ИА ТАСС
Мероприятия ко Дню танкиста планируют проводить в Свердловской области ежегодно. Так заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

Это год станет первым в череде ежегодных мероприятий ко Дню танкиста, говорит Александр Лапин.

В Екатеринбурге праздник проходит в виде внушительной военной выставки. Присутствует танк Т-14 "Армата", Т-34, Т-62, Т-72Б3М, Т-80БВМ, ПТ-76, самоходные установки СУ-100 и Т-44. Посетить мероприятие может любой желающий.

Так же проводится демонстрация синхронной стрельбы в прыжке на танках Т-72Б3М.

Напомним, танк Т-14 "Армата" сегодня впервые проехал по Нижнему Тагилу в рамках Дня танкостроения и Дня победы.

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