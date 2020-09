День танкиста планируют сделать ежегодным для свердловчан

Мероприятия ко Дню танкиста планируют проводить в Свердловской области ежегодно. Так заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

Это год станет первым в череде ежегодных мероприятий ко Дню танкиста, говорит Александр Лапин. В Екатеринбурге праздник проходит в виде внушительной военной выставки. Присутствует танк Т-14 "Армата", Т-34, Т-62, Т-72Б3М, Т-80БВМ, ПТ-76, самоходные установки СУ-100 и Т-44. Посетить мероприятие может любой желающий. Так же проводится демонстрация синхронной стрельбы в прыжке на танках Т-72Б3М. Напомним, танк Т-14 "Армата" сегодня впервые проехал по Нижнему Тагилу в рамках Дня танкостроения и Дня победы. От Т-34 до «Арматы»: по главной улице Нижнего Тагила прошла военная техника

