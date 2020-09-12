На екатеринбургском полигоне в День танкиста организована выставка боевой техники

Военнослужащие ЦВО организовали для свердловчан выставку современной и исторической военной техники. На полигоне работает полевая кухня и мобильный медицинский модуль. Также на месте можно прокатиться на бронетехнике. На площадке статического показа посетителям праздника впервые был продемонстрирован танк с необитаемой башней Т-14 «Армата».