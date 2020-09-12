На екатеринбургском полигоне в День танкиста организована выставка боевой техники

На екатеринбургском полигоне в День танкиста организована выставка боевой техники

Сегодня, 15:03ОбществоPhoto: ИА «Уральский меридиан»
В Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» сегодня проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню танкиста, пишет «Уральский меридиан».

Военнослужащие ЦВО организовали для свердловчан выставку современной и исторической военной техники. На полигоне работает полевая кухня и мобильный медицинский модуль. Также на месте можно прокатиться на бронетехнике. На площадке статического показа посетителям праздника впервые был продемонстрирован танк с необитаемой башней Т-14 «Армата».

На екатеринбургском полигоне в День танкиста организована выставка боевой техники
Photo:«Уральский меридиан»

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин рассказал, что празднование «Дня танкиста» будет проходить ежегодно. Он отметил, что Урал внес весомый вклад в историю танкостроения.

Сегодня в рамках празднования Дня танкиста в Нижнем Тагиле прошел праздничный парад. По проспекту Ленина проехали 40 боевых машин. Мероприятие посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Stories:
Екатеринбург
выставкатанкиполигонЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы