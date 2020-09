В Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» сегодня проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню танкиста, пишет «Уральский меридиан».

Военнослужащие ЦВО организовали для свердловчан выставку современной и исторической военной техники. На полигоне работает полевая кухня и мобильный медицинский модуль. Также на месте можно прокатиться на бронетехнике. На площадке статического показа посетителям праздника впервые был продемонстрирован танк с необитаемой башней Т-14 «Армата». На екатеринбургском полигоне в День танкиста организована выставка боевой техники Photo: «Уральский меридиан» Командующий войсками ЦВО Александр Лапин рассказал, что празднование «Дня танкиста» будет проходить ежегодно. Он отметил, что Урал внес весомый вклад в историю танкостроения. Сегодня в рамках празднования Дня танкиста в Нижнем Тагиле прошел праздничный парад. По проспекту Ленина проехали 40 боевых машин. Мероприятие посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. От Т-34 до «Арматы»: по главной улице Нижнего Тагила прошла военная техника

