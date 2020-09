От Т-34 до «Арматы»: по главной улице Нижнего Тагила прошла военная техника

В Нижнем Тагиле прошел парад, посвященный 75-летию Великой Победы и 100-летию отечественного танкостроения.

Сегодня в Нижний Тагил на парад приехал зампредседателя правительства Юрий Борисов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона поздравил тагильчан с праздниками, отметив вклад города в Великую Победу. Для Нижнего Тагила эти праздники имеют особое значение. Именно здесь выпускался легендарный танк Т-34 – ключевой символ Победы, сказал Куйвашев. Photo: Тагил-ТВ С трибуны тагильчан поприветствовал глава города Владислав Пинаев. Мэр еще раз поздравил горожан с присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». Огромный вклад в Победу внесли тагильчане, конструкторы и рабочие. Низкий поклон всем этим людям, всем ветеранам за великий подвиг, сказал Пинаев. Открыл парад легендарный танк Т-34, за ним проследовала техника времен войны, предоставленная музеем Верхней Пышмы. Video: пресс-служба мэрии Далее тагильчане увидели современную боевую технику, в том числе танк Т-72, который занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый массовый танк в мире. Также в составе колонны прошла техника Росгвардии, танки Т-90С и Т-90М, БМП и БТРы, инженерная техника УВЗ. Video: пресс-служба мэрии Photo: Тагил-ТВ/пресс-служба мэрии Замыкал колонну танк Т-14 на платформе «Армата». Этот танк впервые проехал по улицам города. Т-14 является новейшей разработкой, не имеющей аналогов в мире. Всего по улице Ленина проехали 40 боевых машин. Photo: Тагил-ТВ

