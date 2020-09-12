От Т-34 до «Арматы»: по главной улице Нижнего Тагила прошла военная техника

От Т-34 до «Арматы»: по главной улице Нижнего Тагила прошла военная техника

Сегодня, 12:19ОбществоPhoto: пресс-служба мэрии
В Нижнем Тагиле прошел парад, посвященный 75-летию Великой Победы и 100-летию отечественного танкостроения.

Сегодня в Нижний Тагил на парад приехал зампредседателя правительства Юрий Борисов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона поздравил тагильчан с праздниками, отметив вклад города в Великую Победу.

Для Нижнего Тагила эти праздники имеют особое значение. Именно здесь выпускался легендарный танк Т-34 – ключевой символ Победы, сказал Куйвашев.

Photo:Тагил-ТВ

С трибуны тагильчан поприветствовал глава города Владислав Пинаев. Мэр еще раз поздравил горожан с присвоением Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести».

Огромный вклад в Победу внесли тагильчане, конструкторы и рабочие. Низкий поклон всем этим людям, всем ветеранам за великий подвиг, сказал Пинаев.

Открыл парад легендарный танк Т-34, за ним проследовала техника времен войны, предоставленная музеем Верхней Пышмы.

Video:пресс-служба мэрии

Далее тагильчане увидели современную боевую технику, в том числе танк Т-72, который занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый массовый танк в мире. Также в составе колонны прошла техника Росгвардии, танки Т-90С и Т-90М, БМП и БТРы, инженерная техника УВЗ.

Video:пресс-служба мэрии
Photo:Тагил-ТВ/пресс-служба мэрии

Замыкал колонну танк Т-14 на платформе «Армата». Этот танк впервые проехал по улицам города. Т-14 является новейшей разработкой, не имеющей аналогов в мире. Всего по улице Ленина проехали 40 боевых машин.

Photo:Тагил-ТВ

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