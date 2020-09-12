От Т-34 до «Арматы»: по главной улице Нижнего Тагила прошла военная техника

Далее тагильчане увидели современную боевую технику, в том числе танк Т-72, который занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый массовый танк в мире. Также в составе колонны прошла техника Росгвардии, танки Т-90С и Т-90М, БМП и БТРы, инженерная техника УВЗ.