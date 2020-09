Матч между россиянином Даниилом Медведевым и австрийцем Домиником Тимом в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису можно будет увидеть в прямом эфире на Первом канале.

Об этом сообщает «Советский спорт». "Мы покажем матч Медведев - Тим в полуфинале US Open", - сообщили в пресс-службе канала. Встреча состоится 12 сентября и начнется в 01:00 мск. Медведев и Тим сыграют между собой в четвертый раз. Пока австриец впереди 2-1. При этом Даниил одержал победу в последнем очном матче. В августе 2019 года на турнире в Монреале россиянин оказался сильнее со счетом 6:3, 6:1.

