Руководитель свердловского МФЦ уходит в отставку

С руководителем МФЦ Свердловской области Натальей Змеевой не продлевают контракт, пишет Ура.ру.

Вице-губернатор Олег Чемезов подтвердил, что контакт действительно не продлён. Змеева работает без контракта уже 10 дней. Губернатор еще не принял решение о том, кто займет должность, говорит Олег Чемезов. По информации инсайдера, причиной отставки могут являться разногласия и конфликты, которые происходили в МФЦ. Еще одной возможной причиной источник называет провал в организации голосования по поправкам в Конституцию. Предполагается, что Змеева всё еще член команды экс-замгубернатора Владимира Тунгусова. Напомним, в конце августа в Нижнем Тагиле сотрудники и руководитель МФЦ отказали в обслуживании клиенту из-за неверного имени в талоне. В Нижнем Тагиле МФЦ на Космонавтов из-за «коррупции» не обслуживает клиентов

