Руководитель свердловского МФЦ уходит в отставку

Вице-губернатор Олег Чемезов подтвердил, что контакт действительно не продлён. Змеева работает без контракта уже 10 дней.
Губернатор еще не принял решение о том, кто займет должность, говорит Олег Чемезов.
По информации инсайдера, причиной отставки могут являться разногласия и конфликты, которые происходили в МФЦ. Еще одной возможной причиной источник называет провал в организации голосования по поправкам в Конституцию.
Предполагается, что Змеева всё еще член команды экс-замгубернатора Владимира Тунгусова.
Напомним, в конце августа в Нижнем Тагиле сотрудники и руководитель МФЦ отказали в обслуживании клиенту из-за неверного имени в талоне.