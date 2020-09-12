Руководитель свердловского МФЦ уходит в отставку

Руководитель свердловского МФЦ уходит в отставку

Сегодня, 18:02ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
С руководителем МФЦ Свердловской области Натальей Змеевой не продлевают контракт, пишет Ура.ру.

Вице-губернатор Олег Чемезов подтвердил, что контакт действительно не продлён. Змеева работает без контракта уже 10 дней.

Губернатор еще не принял решение о том, кто займет должность, говорит Олег Чемезов.

По информации инсайдера, причиной отставки могут являться разногласия и конфликты, которые происходили в МФЦ. Еще одной возможной причиной источник называет провал в организации голосования по поправкам в Конституцию.

Предполагается, что Змеева всё еще член команды экс-замгубернатора Владимира Тунгусова.

Напомним, в конце августа в Нижнем Тагиле сотрудники и руководитель МФЦ отказали в обслуживании клиенту из-за неверного имени в талоне.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы