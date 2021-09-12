Очередь в Кольцово и предстоящие холода. Итоги дня в Свердловской области

Утром у входа в аэропорт Кольцово образовалась большая очередь. Количество людей превысило пропускную способность аэропорта. Это возмутило желающих покинуть Екатеринбург. Как стало известно, причиной скопления стало большое количество рейсов. По словам местной жительницы, ее сыну, чтобы не пропустить посадку на самолет, пришлось прорываться без очереди.
ООО «Полевская ферма» грозит банкротство. Сбербанка планирует подать иск на признание предприятия банкротом. Однако сумма долга указана не была. Данная ферма — одно из самых крупных хозяйств Свердловской области. В 2020 году чистая прибыль предприятия составила 10,9 миллиона рублей. Действующая задолженность насчитывает 27,5 миллиона рублей, при этом, на конец 2020 года, краткосрочный долг компании была 39,7 миллиона рублей. В июле 2021 года Сбербанк уже подавал иск к ферме. Общая сумма исков составляла 1,6 миллионов рублей.
Стали известны детали ДТП, которое произошло ночью 12 августа на перекрестке улиц Малышева и Мира в Екатеринбурге. На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как водитель BMW на высокой скорости наезжает на бортовой камень возле остановки общественного транспорта. После этого иномарку разворачивает и откидывает на автомобили, ехавшие в соседних полосах движения. В результате водитель внедорожника допустил столкновение с двумя легковушками — Geely и Volkswagen Polo.
В ночь с 12 на 13 сентября в Свердловской области прогнозируется дождь со снегом. Предполагается, что температура воздуха опустится до +1, +6 градусов. Отмечается, что по почве прогнозируемся снижение температуры до +4 градусов. Также в уральской столице ожидается ветер до 20 метров в секунду. Аналогичная погода будет актуальна в Белоярском, Первоуральском, Каменском и Полевском городских округах.