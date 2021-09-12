Очередь в Кольцово и предстоящие холода. Итоги дня в Свердловской области

Стали известны детали ДТП, которое произошло ночью 12 августа на перекрестке улиц Малышева и Мира в Екатеринбурге. На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как водитель BMW на высокой скорости наезжает на бортовой камень возле остановки общественного транспорта. После этого иномарку разворачивает и откидывает на автомобили, ехавшие в соседних полосах движения. В результате водитель внедорожника допустил столкновение с двумя легковушками — Geely и Volkswagen Polo.