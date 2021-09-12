Огромная очередь из желающих улететь образовалась у входа в Кольцово

Утром в воскресенье, 12 сентября, количество желающих улететь из Екатеринбурга было больше пропускной способности аэропорта — у входа в Кольцово растянулась большая очередь.

Улетающие из Екатеринбурга были возмущены тем, что у входа в аэропорт образовалась огромная очередь. Причиной скопления людей стало слишком большое количество рейсов, сообщили в Кольцово изданию Е1. Местная жительница пожаловалась журналистам, что её сыну пришлось прорываться без очереди, чтобы не пропустить посадку на свой самолёт. При этом в аэропорту говорят, что приходить для регистрации можно за три часа — в таком случае можно избежать столпотворения и везде успеть. Напомним, из-за большого количества посетителей и введённых антиковидных мер огромная очередь образовалась в субботу, 11 сентября, в ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге. Из-за антиковидных мер огромная очередь растянулась в ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге Из-за антиковидных мер огромная очередь растянулась в ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге

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