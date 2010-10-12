11-й Международный конгресс сталеплавильщиков прошёл на НТМК

НТМК выбран местом проведения конгресса не только как один из крупнейших в России производителей транспортного проката, но и как предприятие, где ведется масштабная реконструкция сталеплавильного производства, отметили в департаменте по связям со СМИ Евраза.

В конгрессе приняли участие более 200 представителей металлургических, машиностроительных и железнодорожных компаний России, Украины, Казахстана, Германии, Австрии, Италии. Среди участников форума сотрудники ведущих научно-исследовательских центров, профессоры и доценты лучших профильных институтов страны.

Управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев на пленарном заседании рассказал о перспективах развития сталеплавильного производства и производства транспортного проката на комбинате. По его словам конгресс сталеплавильщиков дал возможность обсудить новые технологии в металлургии, что для НТМК особенно важно в период работы над проектом строительства конвертерного цеха № 2.