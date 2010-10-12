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11-й Международный конгресс сталеплавильщиков прошёл на НТМК
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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11-й Международный конгресс сталеплавильщиков прошёл на НТМК

12 октября 2010, 15:59ОбществоАнка
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