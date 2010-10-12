Безрукий пианист стал победителем конкурса талантов в Китае
12 октября 2010, 06:45ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Победителем программы «Китай ищет таланты» стал безрукий пианист из Пекина. Он играет на музыкальном инструменте с помощью пальцев ног.
Финал конкурса состоялся накануне. Безрукий пианист исполнил композицию«You’re Beautiful» — очевидно, речь идет о песне британского музыкантаДжеймса Бланта.
С победой Лю Вэя поздравила певица из Тайваня Джолин Цай, котораяпригласила пианиста присоединиться к ней во время ее турне, сообщает«Радио Маяк».
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей