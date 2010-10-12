Должников по ЖКХ в Нижнем Тагиле уже начинают выселять из квартир.
12 октября 2010, 16:29ОбществоАнка
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Об этом в интервью ИТАР-ТАСС рассказала глава города Валентина Исаева.
Сейчас на население приходится основная часть долга перед поставщиками тепло-энергоресурсов. По словам Валентины Исаевой, много дел о неуплате находятся в суде, по взысканию задолженности работают судебные приставы. Местами началось выселение граждан за неуплату с предоставлением иного временного жилья – два таких примера уже есть. Долг по юридическим лицам – 23 млн рублей долга. Валентина Исаева отметила, что, несмотря на значительные цифры долгов за природный газ, перебоев в подаче отопления зимой 2010-2011 г.г. в городе быть не должно.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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