Должников по ЖКХ в Нижнем Тагиле уже начинают выселять из квартир.

Сейчас на население приходится основная часть долга перед поставщиками тепло-энергоресурсов. По словам Валентины Исаевой, много дел о неуплате находятся в суде, по взысканию задолженности работают судебные приставы. Местами началось выселение граждан за неуплату с предоставлением иного временного жилья – два таких примера уже есть. Долг по юридическим лицам – 23 млн рублей долга. Валентина Исаева отметила, что, несмотря на значительные цифры долгов за природный газ, перебоев в подаче отопления зимой 2010-2011 г.г. в городе быть не должно.