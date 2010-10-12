Генпрокуратура по поручению президента возьмет под контроль дело Егора Бычкова
12 октября 2010, 21:07ОбществоОльга
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Генпрокуратура по поручению президента возьмет под контроль дело бывшего главы Фонда "Город без наркотиков" Егора Бычкова, которого Нижнетагильский суд приговорил к 3,5 годам колонии.
В интервью "Эху Москвы" пресс-секретарь президента Наталья Тимаковасообщила, что Дмитрий Медведев дал соответствующее поручение послевчерашней встречи с рок-музыкантами. На расследование дела Егора Бычковавнимание главы государства обратил лидер группы "ЧайФ" Владимир Шахрин.
По версии следствия, Бычков похищал наркоманов и заставлял их проходитьреабилитацию.
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