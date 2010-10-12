Генпрокуратура по поручению президента возьмет под контроль дело Егора Бычкова

В интервью "Эху Москвы" пресс-секретарь президента Наталья Тимаковасообщила, что Дмитрий Медведев дал соответствующее поручение послевчерашней встречи с рок-музыкантами. На расследование дела Егора Бычковавнимание главы государства обратил лидер группы "ЧайФ" Владимир Шахрин.