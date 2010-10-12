Имя нового мэра Москвы до сих пор неизвестно. Но появился еще один кандидат на эту должность

Американский политик и актер прибыл в Москву во главе делегации США нароссийско-американский форум «Глобальное инновационное партнерство» вСколково.Естественно, это было лишь предположение, но публика приняла такогокандидата с восторгом.

Для поездки в Подмосковье российский президент лично сел за руль ипрокатил американского губернатора на раритетной «Чайке», а до этого онивместе заглянули в спортзал. Сегодня Шварценеггер будет знакомиться сроссийскими инновационными компаниями и встретится со студентами Высшейшколы экономики, сообщает «Век».