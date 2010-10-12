Наркоборцу Егору Бычкову дали 3,5 года колонии строгого режима

Егору Бычкову предъявлено обвинение в одном особо тяжком преступлении –похищении - в отношении 4-х лиц и одном преступлении средней тяжести –незаконное лишение свободы – в отношении 1 лица. Суд признал, что ЕгорБычков,«имея умысел причинения физического и психического страданияпутем систематического совершения насильственных действий» безпредварительного медицинского осмотра незаконно лишал потерпевших правасвободы.

В интервью «Эхо Москвы» адвокат Егора Бычкова Анастасия Удеревскаясообщила, что защита экс-главы фонда "Город без наркотиков" подалапредварительную кассационную жалобу на вердикт в канцелярию Дзержинскогосуда Нижнего Тагила.

Перед оглашением приговора в суде были зачитаны показания потерпевших –реабилитантов и их родителей. Показания можно разделить на 2 части: водних потерпевшие свидетельствуют о фактах избиения, жестокого обращенияи пристегивания наручниками к кровати.

Но были зачитаны также показанияреабилитантов, которые о своем пребывании в центре Егора Бычковаотозвались положительно. Многие потерпевшие заявили, что подсудимый неподлежит уголовной ответственности. Однако эти показания не были принятыво внимание, поскольку с точки зрения суда они сделаны «с целью помощиподсудимому в уклонении от уголовной ответственности».

У центра был свой духовник: его окормлял благочинный Горнозаводскогоокруга отец Геннадий Ведерников, известный своей активной общественнойдеятельностью. В показаниях отца Геннадия отмечен тот факт, чтореабилитанты, в том числе и пристегнутые наручниками к кроватям, невысказывали жалоб о своем пребывании в центре.

Согласно показаниям родителей, их предупреждали о том, что реабилитантыпервое время в центре содержатся в наручниках, что в течение 21 дняпроходит карантин. В это время питание наркозависимых ограничиваетсяхлебом, водой, луком и чесноком. «Похищение» из квартир такжепроизводилось с согласия родителей наркоманов.

Суд исключил из обвинения мотив создания центра с целью материальногообогащения. Свидетели показали, что деньги тратились на ремонт центра ина содержание наркоманов, а сам Егора Бычков предоставил все товарныечеки. Суд принял во внимание пользу общественной деятельности Егора Бычкова,но назвал ее «ложно понятой» помощью наркозависимым.

Егора Бычкова уводили из зала суда под конвоем. Перед выходом его успелблагословить православный священник: «Держись, Егор».

В зале суда присутствовали представители местных, региональных ифедеральных СМИ и представители общественности. «Борьба снаркоторговцами в Нижнем Тагиле названа преступной деятельностью», - такотреагировали представители общественности на приговор.

Напомним, в 2006 году Егор Бычков создал в Нижнем Тагиле фонд «Город безнаркотиков». Основной миссией фонда стала помощь правоохранительныморганам в борьбе с наркоторговцами. В 2008 году Егор Бычков основалреабилитационный центр для наркозависимых.Деятельность центра признана судом «преступной».

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