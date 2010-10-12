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Наркоборцу Егору Бычкову дали 3,5 года колонии строгого режима
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Наркоборцу Егору Бычкову дали 3,5 года колонии строгого режима

12 октября 2010, 14:12ОбществоОльга
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