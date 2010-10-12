Первые случаи гриппа уже выявлены в Нижнем Тагиле

В город поступила вся необходимая для этого вакцина от гриппа – 15345 доз. Применить ее необходимо в течение двух недель. Как отметили в городском управлении здравоохранения, в этом году в вакцину включены новые штаммы: «свиной» грипп «Калифорния» H1N1, грипп H3N2 («птичий») и грипп B. Обязательной иммунизации в рамках национального проекта «Здоровье» подлежат дети, посещающие дошкольные учреждения, школьники, студенты, медицинские работники и персонал образовательных учреждений, специалисты коммунальной, транспортной сфер, тагильчане старше 60 лет. На сегодня уже привито более 3500 школьников 1-4-х классов, то есть свыше 36 процентов от запланированного числа. Между тем, с начала октября в Нижнем Тагиле уже зарегистрированы единичные случаи заболевания гриппом.