Поклонники узнавали своих кумиров по ягодицам
12 октября 2010, 15:42ОбществоАнка
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Известный американский портал TMZ.com, освещающий жизнь голливудских звезд и поп-исполнителей, предложил своим читателям угадать знаменитость по фотографии ее ягодиц.
На снимке была изображена нижняя часть тела женщины в обтягивающем черном костюме. Кроме того, на фото видно, как звезда держит за руку своего спутника. Обладательницей затянутых в черное звездных ягодиц оказалась Мелани Браун, бывшая участница британской группы Spice Girls. Пользователям сайта наряд певицы не очень понравился.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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