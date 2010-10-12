Поклонники узнавали своих кумиров по ягодицам

На снимке была изображена нижняя часть тела женщины в обтягивающем черном костюме. Кроме того, на фото видно, как звезда держит за руку своего спутника. Обладательницей затянутых в черное звездных ягодиц оказалась Мелани Браун, бывшая участница британской группы Spice Girls. Пользователям сайта наряд певицы не очень понравился.