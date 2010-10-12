Приюту для животных в Нижнем Тагиле нужно построить вольеры.

Там уже появилось электричество. В ближайшие дни, по расчётам активистов фонда, должны подключить отопление. Сейчас все четверолапые постояльцы приюта ютятся в комнатах. Собакам там очень тесно. Поэтому как можно быстрее нужно построить вольеры на улице, чтобы животные чувствовали себя комфортно, рассказала нам волонтёр приюта Алёна Шалагина. Для постройки вольеров очень нужны стройматериалы и рабочие руки. Требуется люди, которые смогут работать сторожами. Не помешает помощь и в уходе за животными. Можно прийти в приют на несколько часов – выгулять собак или поиграть с кошками. Даже капле внимания усатые и хвостатые будут очень благодарны. Приют, напомню, располагается в бывшем здании ПОПАТа на улице Фестивальная. Волонтёров здесь ждут с 9-ти до 18-т и часов, рассказала Алёна Шалагина.