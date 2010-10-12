Школьники Нижнего Тагила будут изучать архитектуру и народные промыслы Урала
12 октября 2010, 15:53ОбществоТатьяна
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Узнать много нового о культуре родного края им предстоит в рамках краеведческой игры-путешествия «Мы живём на Урале».
Стартует приключение 14-го октября. В этот день команды участников получат маршрутные листы путешествия. Игра будет идти до конца учебного года, участвуют в ней школьники 5-8 классов.
В конкурсе традиционно принимают участие около 10 тысяч детей из более 50-ти школ Нижнего Тагила, отметила организатор, педагог станции юных туристов «Полюс» Татьяна Сыскова. В первом семестре им предстоит изучить народные промыслы. Во втором – архитектуру уральских поселений. Для сбора информации школьники отправятся на экскурсии в Невьянск, Нижнюю Синячиху, Висим, Черноисточинск.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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