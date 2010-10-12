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Школьники Нижнего Тагила будут изучать архитектуру и народные промыслы Урала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьники Нижнего Тагила будут изучать архитектуру и народные промыслы Урала

12 октября 2010, 15:53ОбществоТатьяна
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