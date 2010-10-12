Ученые смогут вычислить вечную любовь

В ходе тестов испытуемым показывали слова с позитивной смысловой окраской, например, "мир" и "совместное пользование имуществом" и негативно окрашенные, такие, как "горе" и "враждебность". По словам ученых, у людей, которые в ходе тестов демонстрировали негативное отношение к своему возлюбленному, риск разрыва отношений в течение года с момента эксперимента повышался в семь раз. Так, из 116 участников опытов 11 человек порвали со своими партнерами за указанный период времени, как и прогнозировали ученые.