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В ДТП на трассе Екатеринбург—Пермь погибли пять человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В ДТП на трассе Екатеринбург—Пермь погибли пять человек

12 октября 2010, 06:55ОбществоОльга
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