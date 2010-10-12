В ДТП на трассе Екатеринбург—Пермь погибли пять человек

Как сообщили JustMedia в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области,сегодня, 12 октября, около 00.10 столкнулись ВАЗ-2114 и фура MAN. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения. Удар был настолько сильным, что обе машины слетели с моста, пробив ограждение.

В результате ДТП на месте погибли пять человек — водитель и пассажиры ВАЗ-2114, три женщины и два мужчины. Водитель фуры получил ранения, но после оказания первой помощи от госпитализации отказался. Еще один пострадавший — пассажир ВАЗ-2114 —доставлен в ГБ №1 Ревды.

На место происшествия выезжали три единицы пожарной техники и шесть человек личного состава МЧС, однако их помощь не потребовалась. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.