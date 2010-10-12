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В Свердловской области до 2015 года более 3 миллиардов рублей будет выделено на поддержку инвалидов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области до 2015 года более 3 миллиардов рублей будет выделено на поддержку инвалидов

12 октября 2010, 15:49ОбществоАнка
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