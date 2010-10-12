В Свердловской области до 2015 года более 3 миллиардов рублей будет выделено на поддержку инвалидов

Например, в рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов» запланировано строительство второй очереди областного центра реабилитации инвалидов, в котором на площади почти 8 тысяч квадратных метров разместятся спортивный зал, бассейн, автостоянка и учебные классы для обучения инвалидов вождению автомобиля, учебные мастерские для обучения начальным профессиональным навыкам, - рассказали ИТАР-ТАСС в департаменте информации губернатора.