В Свердловской области до 2015 года более 3 миллиардов рублей будет выделено на поддержку инвалидов
12 октября 2010, 15:49ОбществоАнка
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Как сообщил заместитель председателя правительства области Владимир Власов, такие средства предусматривает областная целевая программа, которая включает в себя 7 подпрограмм.
Например, в рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов» запланировано строительство второй очереди областного центра реабилитации инвалидов, в котором на площади почти 8 тысяч квадратных метров разместятся спортивный зал, бассейн, автостоянка и учебные классы для обучения инвалидов вождению автомобиля, учебные мастерские для обучения начальным профессиональным навыкам, - рассказали ИТАР-ТАСС в департаменте информации губернатора.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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